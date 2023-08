Xbox alla Gamescom 2023: il calendario di tutti gli eventi da seguire!

Confermando le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, il team di Redmond ha pubblicato l'elenco completo dei giochi presenti allo showfloor Xbox durante la Gamescom 2023, insieme a un ricco calendario di appuntamenti da seguire nella settimana della fiera di Colonia.

Si parte ovviamente con la portata principale di questo banchetto videoludico estivo a marchio Microsoft, ovvero l'Xbox FanFest in programma per la serata di mercoledì 23 agosto. A partire dalle ore 20:30, i canali di Redmond intratterranno infatti il pubblico con uno speciale appuntamento dedicato alle novità in arrivo su Xbox Series X|S e PC. Per ora, la scaletta della live non è stata diffusa.

In aggiunta, per tre delle giornate della Gamescom 2023, lo showfloor Microsoft si presenterà in diretta streaming, per una serie di approfondimenti tematici legati ai giochi ospiti della manifestazione. Nelle giornate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2023, in particolare, saranno proposte tre ore di streaming in diretta, con sessioni di gameplay, interviste agli sviluppatori e incotri con la community. Al momento, non è ancora disponibile il calendario completo di questi ulteriori eventi a marchio Xbox, che sarà presentato dall'azienda nel corso dei prossimi giorni.



Tra le produzioni confermate come ospiti a Colonia, lo ricordiamo, vi saranno Forza Mortorsport, Armored Core VI: Fires of Rubicon, e una prima versione giocabile si STALKER 2.