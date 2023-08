Xbox alla Gamescom, giorno 3: oggi anche Hellblade 2 nel programma Microsoft!

Prosegue la fiera di Colonia, quest'anno invasa da un imponente showfloor Xbox, denso di attività. Dopo averci permesso di raccontarvi la nostra prova di STALKER 2: Heart of Chornobyl, la Gamescom verdecrociata prosegue anche oggi, con un ricco calendario di dirette.

Esattamente come nei giorni scorsi, le trasmissioni da Colonia prenderanno il via alle ore 16:00 in punto e vedranno lo spazio Xbox dedicato a molteplici produzioni in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Accanto a Payday 3 e Cities: Skilines II spunta anche una gradita sorpresa, con Hellblade II: Senua's Saga parte del programma odierno. Il titolo di Ninja Theory sarà protagonista di un dietro le quinte, in continuità con la campagna comunicativa condotta sino a oggi dalla software house.



Di seguito, ecco tutti i giochi confermati tra i protagonisti del pomeriggio di venerdì 25 agosto:

Cities: Skyline II

Sea of Thieves

Party Animals

Dungeons of Hinterberg

Payday 3

Hellblade II: Senua's Saga - Dietro le quinte con Ninja Theory

Still Wakes the Deep

Towerborne

In dirittura di arrivo anche novità per Towerborne , la nuova IP annunciata dagli autori di Banner Saga e destinata ad approdare sual day one agli inizi del 2024.Ricordiamo che anche oggi la diretta dallo showfloor Microsoft avrà una durata di tre ore circa e si protrarrà dunque