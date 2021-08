Xbox sarà alla Gamescom, Microsoft annuncia data e orario della conferenza

Xbox ha annunciato che sarà presente alla Gamescom, la nuova edizione (100% digitale) della più importante fiera europea dedicata al mondo dei videogiochi, in programma a fine agosto.

Microsoft terrà uno showcase alla Gamescom in programma il 24 agosto alle 19:00 (ora italiana), con la conduzione di Parris Lilly e Kate Yeager. La compagnia promette nuovi annunci e aggiornamenti sui giochi già annunciati da parte di Xbox Game Studios, oltre a focus su giochi third party e sui titoli che arriveranno su PC e console Xbox durante le festività natalizie. Non mancherà uni spazio dedicato al Game Pass, con nuovi annunci legati alle novità delle prossime settimane sul servizio in abbonamento.

Lo show sarà trasmesso su YouTube, Twitch, Facebook Gaming e Twitter in oltre 30 differenti lingue, Microsoft ricorda inoltre che giochi Xbox saranno presenti anche durante l'evento inaugurale della Gamescom previsto per il 25 agosto alle 20:00, inoltre dal 26 agosto Bethesda Germany terrà una settimana di streaming su Twitch.

La casa di Redmond conferma dunque la sua tradizionale presenza all'evento europeo di agosto, un modo per avvicinarsi ai fan del nostro continente e presentare le novità in arrivo su Xbox anche al pubblico europeo, non ci resta che aspettare pochi giorni per saperne di più.