Xbox sarà alla Gamescom con lo stand più grande di sempre, c'è anche Stalker 2!

Microsoft sarà alla Gamescom, la compagnia annuncia che quest'anno Xbox avrà lo stand più grande mai avuto alla fiera tedesca, con una grande quantità di nuovi giochi su console Xbox, PC e Game Pass, con tante novità in esclusiva.

Confermata la presenza di Starfield, Forza Motorsport e Ara History Untold, inoltre sarà possibile giocare a Towerbone, il nuovo gioco di Stoic, già autori di The Banner Saga. In occasione della Gamescom, verranno svelati anche i nuovi contenuti di The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator.

Confermate anche tantissime demo giocabili tra cui il debutto mondiale di S.T.A.L.K.E.R 2 di GSC Game World, Payday 3 di Overkill Software e Starbreeze Studios, Jusant di DontNod, Armored Core 6 Fires of Rubicon di FromSoftware, Party Animals di Recreate Games, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty di CD Projekt RED, Under the Waves di Spotlight by Quantic Dream e Persona 5 Tactica di ATLUS.

Xbox quest’anno festeggerà i 10 anni di ID@Xbox presentando una vasta gamma di giochi ID@Xbox che potranno essere provati, tra cui Lamplighter's League di Paradox, SteamWorld Build di Thunderful, Lightyear Frontier di Amplifier.

Microsoft ha in programma anche sessioni di streaming dallo stand Xbox e attività legate a Xbox FanFest per tutti coloro che parteciperanno alla Gamescom in programma dal 23 al 27 agosto a Colonia, in Germania.