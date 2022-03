Xbox Gaming Cloud riceve grandi miglioramenti di prestazioni su iPhone e iPad

Microsoft ha confermato di aver introdotto delle importanti migliorie per Xbox Cloud Gaming su sistemi iOS. Il servizio in streaming dovrebbe d'ora in poi presentare prestazioni e stabilità sensibilmente migliori sia su iPhone che iPad supportati.

"Noi di Xbox Cloud Gaming ascoltiamo e apprezziamo il feedback dei giocatori. Avete chiesto un'esperienza migliore su iOS e, di conseguenza, abbiamo apportato importanti miglioramenti per le prestazioni a tutti i dispositivi iPhone e iPad supportati", ha confermato il colosso di Redmond con un nuovo post su Xbox Wire. "Con questi aggiornamenti, dovreste avere un'esperienza più fluida e reattiva", viene inoltre aggiunto lasciando intendere che non dovrebbe più esserci un marcato input lag durante le sessioni di gioco.

Non è ben chiaro da quando i cambiamenti sono stati effettivamente introdotti, ma Microsoft si è già detta soddisfatta dei risultati ottenuti e del maggiore coinvolgimento registrato da parte dell'utenza iOS: alla prima ondata di feedback positivo, si è infatti aggiunto anche un +35% legato al tempo speso dai giocatori su Xbox Cloud Gaming tramite iPhone e iPad, evidente segno di come l'esperienza risulti ora generalmente più gradevole e appagante.

Recentemente, Jorg Neumann di Microsoft ha confermato che il supporto a mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming arriverà.