Xbox Gaming & Disability: Microsoft all'insegna dell'accessibilità, ecco tutte le novità

L'impegno di Microsoft per aiutare i videogiocatori con disabilità prosegue anche quest'anno e si rafforza con la campagna di sensibilizzazione della community Gaming & Disability, un'iniziativa all'insegna dell'accessibilità che attraversa l'intero arco di piattaforme e servizi Xbox.

Dopo aver annunciato i nuovi giochi di ottobre su Xbox Game Pass, i curatori del portale di Xbox Wire ci rendono partecipi delle lodevoli iniziative portate avanti dalla casa di Redmond in materia di accessibilità. Eccovi allora un riassunto delle novità presentate da Microsoft e delle iniziative promosse dal team Xbox e dalle altre divisioni dell'azienda statunitense:

Xbox Store e Xbox.com - introdotto il nuovo canale "Accessibilità nel gioco", un portale che include centinaia di giochi e una serie di Xbox Game Accessibility Feature Tags che rendono ancora più facile per i giocatori trovare il loro prossimo titolo accessibile.

- introdotto il nuovo canale "Accessibilità nel gioco", un portale che include centinaia di giochi e una serie di Xbox Game Accessibility Feature Tags che rendono ancora più facile per i giocatori trovare il loro prossimo titolo accessibile. Xbox Media - Il pairing wireless non richiede più il contatto diretto con la console i giocatori possono mettere la loro console in modalità pairing utilizzando un telecomando, un comando vocale dell'assistente digitale o un controller precedentemente abbinato per collegare un nuovo controller alla loro console.

- Il pairing wireless non richiede più il contatto diretto con la console i giocatori possono mettere la loro console in modalità pairing utilizzando un telecomando, un comando vocale dell'assistente digitale o un controller precedentemente abbinato per collegare un nuovo controller alla loro console. Game Bar di Xbox - Un nuovo widget integrato nel menu "Impostazioni di accessibilità del gioco" consente un'esperienza di gioco su PC più accessibile e rende ancora più facile per i giocatori individuare le impostazioni di accessibilità sulla piattaforma.

- Un nuovo widget integrato nel menu "Impostazioni di accessibilità del gioco" consente un'esperienza di gioco su PC più accessibile e rende ancora più facile per i giocatori individuare le impostazioni di accessibilità sulla piattaforma. Xbox Ambassador Accessibility Explorer Path - Il servizio include nuovi strumenti di conoscenza e riconoscimenti, premiando gli oltre 2 milioni di missioni completate dal lancio nell'ottobre 2022.

- Il servizio include nuovi strumenti di conoscenza e riconoscimenti, premiando gli oltre 2 milioni di missioni completate dal lancio nell'ottobre 2022. Playbook per gli eventi di gioco accessibili - Una guida che raccoglie le dodici best practice che Xbox ha raccolto nel corso degli anni collaborando con la community Gaming & Disability.

- Una guida che raccoglie le dodici best practice che Xbox ha raccolto nel corso degli anni collaborando con la community Gaming & Disability. Elite 2 e Xbox Adaptive Controller con Remapping della tastiera - nei prossimi mesi, tutti i giocatori potranno rimappare i pulsanti del controller su quasi 90 chiavi della tastiera dell'Xbox Adaptive Controller e sull'Elite Series 2, consentendo ai player affetti da disabilità motorie di utilizzare l'Xbox Adaptive Controller con i giochi che supportano esclusivamente l'input da mouse/tastiera.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di Xbox Wire con il resoconto delle iniziative promosse da Microsoft in merito all'Adaptive Gaming Program, il Microsoft Game Testing Service e il lavoro svolto dagli studi Xbox per migliorare l'accessibilità di Forza Motorsport e di titoli come Sea of Thieves ed Age of Empires.