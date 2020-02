Xbox Gaming Experience: sfida la crew Machete Gaming, prima tappa il 22 febbraio a Milano

GameStop Italia lancia Xbox Gaming Experience: prima tappa in programma sabato 22 febbraio presso il Bicocca Village di Milano. I partecipanti all'evento avranno la possibilità di incontrare i membri della Machete Crew, oltre a poter accedere a sessioni di gioco libero e apprendere preziosi trucchi grazie al supporto di giocatori esperti e professionisti.

Il programma della giornata prevede l'arrivo di Nitro alle ore 16:00, sessioni di gioco libero dalle 17:00 e spazio Game Academy per migliorare le proprie abilità dalle 18:30. Gadget per tutti fino ad esaurimento scorte. Di seguito l'elenco delle tappe #XboxGamingExperience con ospiti speciali Hell Raton, Dani Faiv e Beba:



Dani Faiv - 29 febbraio



C.C. Auchan Monza

Via Lario, 17, 20900 Monza MB

Centro Sarca

Via Milanese, 10, 20099 Sesto San Giovanni MI

C.C. Auchan Cesano Boscone

Via B. Croce, 2, 20090 Cesano Boscone MI

Sull' evento Facebook ufficiale è possibile confermare la propria partecipazione e visualizzare la mappa di ogni singola tappa, vi aspettiamo(Viale Sarca, angolo via Chiese, 20126 Milano), una bella occasione non solo per incontrare gli artisti del collettivo Machete ma anche per confrontarsi con altri appassionati di videogiochi e migliorare le proprie skills grazie ai consigli degli esperti.