Xbox, il gaming targato Microsoft è in forte crescita in Giappone: ne parla Phil Spencer

Sebbene il futuro dei videogiochi Xbox passi per Inworld e le IA generative per il momento, vista la recente partnership con l'azienda di cui sopra, l'avvenire del marchio verde crociato è direzionato anche nell'ottica di una maggiore espansione di Xbox nel mercato giapponese, con tante novità per il pubblico della terra del Sol Levante.

Tra la realizzazione di un rapporto più forte con Square Enix e le ultime dichiarazioni di Phil Spencer sull'idea che anche gli utenti PlayStatione Nintendo facciano parte della community Xbox, il CEO della divisione gaming del colosso tecnologico statunitense ha parlato parecchio della crescita del brand in un territorio dapprima avulso al marchio Xbox come il Giappone. Nel corso di una chiacchierata con la redazione di Famitsu, Phil Spencer ha affermato: "guardo al mercato giapponese dei giochi negli ultimi 10 o 20 anni, e le tendenze sono molto interessanti. Innanzitutto, i giochi mobile sono cresciuti in modo significativo. Inoltre, il mercato videoludico per console è rimasto forte. In questo contesto, i giochi per PC stanno crescendo molto in Giappone".

"Se si considerano le cifre attuali in Giappone", continua l'esponente di Xbox, "negli ultimi tre anni quello di Xbox è stato il mercato cresciuto più velocemente di qualsiasi altro paese, regione o mercato. Gran parte di questa crescita è stata trainata dai PC". Phil Spencer si è quindi detto entusiasta dei numeri conseguiti dal marchio videoludico verde crociato negli anni, dimostrando un sempre più crescente interesse per quanto offerto ai propri utenti, a prescindere che ciò avvenga tramite l'ausilio del cloud, di PC o Xbox.