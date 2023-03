Xbox sarà alla GDC 2023: tanti appuntamenti a marchio Microsoft

Dopo l'annuncio di un evento dedicato all'Unreal Engine 5, si amplia ulteriormente il programma di iniziative previste nel corso della Game Developers Conference 2023.

I vertici di Microsoft hanno infatti confermato la partecipazione del marchio Xbox all'evento videoludico. Tra lunedì 20 e venerdì 24 marzo 2023, sviluppatori da tutto il mondo si riuniranno al Moscon Center di San Francisco, in California, per discutere delle ultime novità e tendenze nel campo della realizzazione di videogiochi.

Per l'occasione, Microsoft sarà presente in loco grazie all'istituzione di un Xbox Lounge dedicato. Qui, il colosso di Redmond presenterà nuovi dettagli sul progetto Azure, dedicato al cloud gaming, e su ID@Xbox, il programma verdecrociato pensato per supportare le software house indipendenti. In parallelo, saranno inoltre organizzati 11 panel online, che potranno essere seguiti in data 22 marzo 2023 dagli appassionati in diretta streaming. Gli incontri vedranno protagonisti gli sviluppatori di titoli quali Halo Infinite, Last Stop, Let's Build a Zoo, Minecraft, Sea of Thieves, Valheim e altri ancora, per appuntamenti volti a illustrare il supporto offerto da Xbox ai team creativi attivi dentro e fuori gli Xbox Game Studios.

In chiusura, ricordiamo che nel corso della manifestazione saranno inoltre annunciati i vincitori tra i videogiochi candidati ai GDC Awards 2023.