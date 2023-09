Xbox deve generare profitti o potrebbe morire nel 2028: Microsoft punta al mercato mobile

Microsoft ha piani a lungo termine per Xbox e la compagnia sta pianificando una serie di mosse per il futuro tra cui il lancio di una nuova generazione di console nel 2028. Tuttavia, come ogni azienda, la casa di Redmond deve generare profitti altrimenti potrebbe valutare una uscita dal mercato, come emerso dai documenti depositati presso la FTC.

Nello specifico, Phil Spencer e la dirigenza si aspettano forti riscontri negli anni fiscali 2026 e 2027 dandosi come termine ultimo il 31 marzo 2028 (fine dell'anno fiscale 2027) per valutare la permanenza di Xbox nel business dei videogiochi.

La dichiarazione stupisce ovviamente per la sua brutalità, e se è vero che Microsoft potrebbe aver cambiato idea (i documenti risalgono al 2022) è altrettanto vero che la compagnia sta cercando di incrementare la posizione di Xbox sul mercato trovando nuovi modi per garantirsi sostanziose entrate e rendere questo business profittevole.

I punti focali di Microsoft prevedono la crescita di abbonati su Xbox Game Pass (attualmente a quota 25 milioni, dato aggiornato al 2022) e sopratutto una forte espansione sul mercato mobile, quest'ultimo viene considerato un fattore chiave per garantire la sopravvivenza del marchio Xbox dal momento che il business console e PC gaming sembra aver raggiunto il suo apice con pochi margini di crescita per il futuro, secondo le stime e le analisi di Microsoft.

Il leak ha anche svelato l'arrivo di Xbox Series X Refresh e di un nuovo controller, oltre ad aver rivelato i piani della casa di Redmond per i prossimi quattro anni. Phil Spencer si è detto dispiaciuto per questa fuoriuscita di notizie ma ha anche confermato che le cose sono cambiate rispetto allo scorso anno e Xbox guarda con ottimismo al futuro.