Xbox, giochi e Game Pass in offerta per il Black Friday sul Microsoft Store

Anche il Microsoft Store ha dato ufficialmente il via alle offerte del Black Friday con sconti sulle console della famiglia Xbox, giochi per Xbox One e Xbox Series X/S e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato.

Durante la settimana del Black Friday è possibile acquistare Xbox One S al prezzo di 249,99€ invece di 299,99€ e risparmiare fino al 60% sui migliori videogiochi tra cui FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers e tanti altri ancora. Da segnalare anche la possibilità di ottenere a solo 1€ il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate che include Xbox Live Gold e offre l’accesso a oltre 100 titoli su console, PC e Android, nonché all’abbonamento EA Play per giocare a 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Arts.

Non ci sono invece offerte su Xbox One X (e come comprensibile neanche su Xbox Series X/S) e accessori, trovate tutte le offerte Xbox sul Microsoft Store italiano, gli sconti sono validi da lunedì 23 novembre e andranno avanti fino a domenica 29 novembre, coprendo così intera settimana del Black Friday, che quest'anno cade nella giornata del 27 novembre. Avete già deciso cosa comprare?