Xbox, basta giochi retrocompatibili: Phil Spencer vorrebbe l'emulazione legale

Come ormai saprete, dopo l'ultima ondata di 76 giochi non ci saranno altri titoli a diventare retrocompatibili su Xbox a causa di vincoli tecnici e di licenze. Tuttavia, al fine di preservare il maggior numero di software possibile, Phil Spencer di Microsoft propone una possibile soluzione.

Intervistato da Axios, il leader della divisione Xbox ha invocato l'arrivo di un'emulazione legale all'interno dell'industria del gaming, che porrebbe finalmente fine al problema della salvaguardia dei giochi più anziani. Fino ad oggi, ottenere un accordo con sviluppatori e publisher, e riuscire inoltre a superare gli eventuali ostacoli tecnici, è stato indispensabile per portare numerosissimi titoli su Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. Spencer suggerisce una soluzione che indubbiamente renderebbe più semplice per i giocatori reperire i propri titoli preferiti, anche a molti anni di distanza dalla loro pubblicazione.

"La mia speranza (e penso di doverla descrivere in questo modo per il momento) è che come industria lavoreremo sull'emulazione legale che consenta all'hardware moderno di eseguire qualsiasi (entro limiti ragionevoli) software precedentemente pubblicato, e permettere a tutti di giocare a qualsiasi titolo. Penso che, alla fine, se dicessimo: 'Ehi, chiunque dovrebbe essere in grado di acquistare qualsiasi gioco, o possedere qualsiasi prodotto e continuare a giocarci', suonerebbe come una sorta di Stella Polare per noi come industria".

Spencer si è anche espresso sugli NFT, descrivendoli come un modo per sfruttare più che per intrattenere.