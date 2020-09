Xbox Hall of Fame: parte l'evento con Xbox Series X e punti Rewards in regalo

In vista dell'arrivo della nextgen, la casa di Redmond invita tutti i giocatori Xbox One a partecipare al programma Xbox Hall of Fame, un evento che mette in palio tante Xbox Series X e migliaia di punti Microsoft Rewards, oltre a numerosi premi tra abbonamenti a Game Pass e gadget per fan delle console verdecrociate.

La registrazione al programma Xbox Hall of Fame tramite la propria gamertag offre a ogni partecipante l'opportunità di ricevere in regalo una console Xbox Series X, un abbonamento di 12 mesi a Xbox Game Pass Ultimate e diversi oggetti del merchandising Xbox ufficiale.

Una volta effettuata la registrazione alla Xbox Hall of Fame, basta seguire le indicazioni fornite da Microsoft sul sito Xbox.com e tenere traccia delle attività che si susseguiranno nelle settimane che ci dividono dal lancio di Xbox Series X. Le prime Prove della Xbox Hall of Fame coinvolgono titoli come Forza Horizon 4, State of Decay 2 e Sea of Thieves.

Per tutta la durata dell'iniziativa promozionale della casa di Redmond, oltretutto, sarà possibile guadagnare migliaia di Punti Microsoft Rewards cimentandosi nelle sfide delle due schede speciali integrate nell'app Xbox ufficiale e sulla dashboard di Xbox One. Dall'1 al 19 ottobre, per ogni punto guadagnato con il proprio Punteggio Giocatore si riceverà un punto Microsoft Rewards, fino a un massimo di 10.000. Sempre fino al 19 ottobre, sarà possibile ottenere ulteriori 500 Punti Rewards partecipando alle attività segnalate da Microsoft.