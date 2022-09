Xbox, IA come tester dei giochi in futuro: il sogno di Matt Booty

L'avvento di intelligenze artificiali così sofisticate da poter essere utilizzate nei QA testing in ambito videoludico: è questo ciò che, un giorno, spera di raggiungere Matt Booty. Il capo di Xbox Game Studios lo ah rivelato nel corso di un Q&A durante il PAX West 2022, spiegando il perché di questo suo desiderio.

In sostanza, tutto sarebbe legato ad una certa obsolescenza degli attuali metodi di testing, che non riuscirebbero a tenere il passo con la velocità con cui si sviluppa oggi un videogioco, sempre più propensi a finire vittime dei bug. Una IA in grado di svolgere il lavoro di un essere umano potrebbe essere una soluzione al problema.

"Alcuni dei processi che utilizziamo non tengono il passo con quanto velocemente realizziamo contenuti. Una delle maggiori differenze tra un gioco ed un film è che in quest'ultimo se vuoi modificare qualcosa del finale solitamente non comprometti nulla all'inizio della pellicola, ma in un gioco pronto per essere pubblicato, anche una piccola modifica dell'ultimo secondo può rovinare qualcosa ed ecco che i suoi primi 10 minuti diventano ingiocabili", afferma Booy, spiegando che "ogni singola volta che viene aggiunto qualcosa di nuovo in un gioco di grossa portata, l'intera produzione deve essere nuovamente testata dall'inizio alla fine".

Da qui la sua idea rivoluzionaria di implementare le IA per queste fasi delicate: "E' il mio sogno. Amerei avviare contemporaneamente 10.000 copie dello stesso gioco via cloud, attivare una IA che fa revisione tutta la notte per poi fornirci un report la mattina dopo. Sarebbe rivoluzionario". Anche perché, aggiunge Booty, "mi viene un po' da ridere quando vengo a sapere che un gioco sta per essere pubblicato martedì ed il team sta ancora a sistemare bug il sabato prima. Tre mesi di testing, ed ecco che i bug compaiono poco prima del lancio di un gioco".

Cosa ne pensate delle parole di Matt Booty? Intanto per il prossimo futuro si pensa a nuove acquisizioni da parte di Microsoft dopo Activision. In aggiunta, sembra che Roundhouse Studio sia al lavoro su un'esclusiva Xbox non ancora annunciata, anche se al momento mancano conferme da parte di Microsoft o Bethesda.