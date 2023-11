Xbox: l'IA di Inworld 'ruberà il lavoro' agli sviluppatori? Microsoft chiarisce

L'accordo pluriennale tra Xbox e Inworld sulle IA generative sta alimentando un acceso dibattito sui social e sui forum più frequentati dalla community: sono in tanti, infatti, a temere che le Intelligenze Artificiali possano sostituire il lavoro svolto da programmatori, designer e autori di videogiochi.

Consapevole della sensibilità dell'opinione pubblica su questo tema, Microsoft ha fornito delle importanti delucidazioni in tal senso con un messaggio pubblicato sulle pagine del proprio sito ufficial da Haiyan Zhang: la 'General Manager of Gaming AI' del team Xbox ha illustrato la visione della casa di Redmond e, soprattutto, chiarito le finalità della partnership appena siglata con Inworld,un'azienda che collabora con molte altre realtà dell'industria dell'intrattenimento videoludico (e non solo) fornendo avanzati modelli e linguaggi di programmazione basati su IA generative.

Sin dal titolo del post condiviso da Zhang, la dirigente di Microsoft spiega che la collaborazione con Inworld è volta a "offrire ai creatori e agli sviluppatori di videogiochi tutto il potenziale dell'intelligenza artificiale generativa: la partnership con Inworld è un passo importante nel nostro viaggio per dare ulteriori strumenti agli sviluppatori e aiutarli a esprimere appieno il proprio potenziale. Noi di Xbox crediamo che con l'ausilio di strumenti più avanzati, i creatori di videogiochi possano realizzare titoli ancora più straordinari".

A detta della dirigente di Microsoft, quindi, l'alleanza con Inworld non è da intendersi come un passo verso la 'sostituzione' degli sviluppatori ma come un impegno per consentire ai creatori di contenuti di attingere agli strumenti di progettazione più avanzati per "esplorare idee più creative, trasformare le istruzioni in script dettagliati, realizzare alberi di dialogo complessi, evolvere la trama con missioni dinamiche e altro ancora. Inworld ha progettato un 'copilota IA' che consente agli sviluppatori di integrare l'Intelligenza Artificiale nei client di gioco, consentendo così narrazioni completamente nuove con storie, attività, dialoghi e missioni generate dinamicamente. [...] Vogliamo contribuire a rendere più semplice per gli sviluppatori realizzare le proprie visioni, provare cose nuove, ampliare i confini dei giochi di oggi e sperimentare per migliorare il gameplay, la connessione dei giocatori e altro ancora. Collaboreremo e innoveremo con i creatori di giochi all'interno degli studi Xbox e con studi di terze parti mentre sviluppiamo gli strumenti che soddisfano le loro esigenze e ispirano nuove possibilità per i giochi futuri".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento con il punto della situazione sui posti di lavoro a rischio con l'IA.