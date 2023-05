Xbox si impegna a salvaguardare sempre di più la sicurezza dei giocatori

Xbox ha pubblicato il secondo Transparency Report che comprende gli investimenti e le priorità di Microsoft in materia di sicurezza dei giocatori e mette in evidenza l'approccio innovativo utilizzato per aiutare i giocatori su più fronti.

Il report di Microsoft mette in evidenza gli interventi svolti nella moderazione dei contenuti: la moderazione proattiva è fondamentale per la salvaguardia dei giocatori, con una serie di misure che Xbox adotta per ridurre il rischio di comportamenti nocivi e bloccare i contenuti inappropriati prima che vengano resi pubblici.

Community Sift è la piattaforma basata su intelligenza artificiale e gestita da persone che aiuta a identificare contenuti offensivi in pochi millisecondi, solo nell'ultimo anno, sono stati analizzati oltre 20 miliardi di interazioni umane su Xbox. Microsoft continuerà a lavorare per garantire ai giocatori ambiente sicuri, inclusivi e accoglienti. Di seguito i tre principali punti del report:



Le misure proattive sono un fattore chiave per rendere più sicure le esperienze di gioco: in questo periodo, l'80% del totale delle implementazioni di Xbox è stato il risultato di sforzi di moderazione proattiva che comprende misure sia automatizzate che eseguite dall'uomo che filtrano i contenuti prima che raggiungano i giocatori.

Xbox è consapevole che le esigenze dei giocatori sono in continua evoluzione e prosegue nella valutazione dei feedback in linea con gli Standard della Community. Microsoft ha esteso la definizione di contenuti volgari includendo gesti offensivi, immagini sessuali e umorismo scurrile. Questo tipo di elementi è generalmente considerato di cattivo gusto e inappropriato, in quanto sminuisce l'esperienza di gioco.

Caccia anche agli account fake: la moderazione proattiva di Xbox è aumentata di 16.5 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Xbox Safety ha stanziato più di 7.51 milioni di implementazioni proattive contro gli account non autentici, che rappresentano il 74% delle misure totali nel periodo di riferimento (rispetto al 57% del periodo precedente).