Xbox in crescita: numeri positivi per la divisione gaming di Microsoft

Microsoft Corporation ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo quarto dell'anno fiscale 2018, i quali evidenziano numeri in crescita per il brand Xbox.

In assoluto, nel periodo indicato Microsoft ha generato ricavi pari a 26.8 miliardi di dollari, il settore gaming registra una crescita globale dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2016, in particolar modo grazie al lancio di Xbox One X e al calo di prezzo di Xbox One S le vendite hardware sono cresciute del 14% in tutto il mondo.

Il segmento software, giochi e servizi cresce del 4%, crescita trainata principalmente dall'aumento degli iscritti a Xbox LIVE, ora pari a 59 milioni (+13%). In totale il giro d'affari della divisione Xbox (hardware, software e servizi) è pari a 2.251 miliardi di dollari per il Q3 FY2018.

In chiusura, Microsoft fa sapere che "Xbox One X è la console High End attualmente più venduta e con il maggior coinvolgimento degli utenti per quanto riguarda ore di gioco e utilizzo dei servizi." Per il prossimo futuro, la compagnia ha intenzione di continuare a investire su Xbox con nuovi giochi, hardware e servizi, come dimostrano il recente rinnovamento di Xbox Game Pass e la pubblicazione di giochi molto attesi come Sea of Thieves e i futuri State of Decay 2 e Crackdown 3.