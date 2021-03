Xbox Indie Showcase del 26 marzo: la lista aggiornata dei partecipanti all'evento

Dopo aver confermato la presenza di oltre 25 giochi all'evento ID@Xbox Indie Showcase, Microsoft offre un'importante anticipazione sulle realtà del settore che parteciperanno all'appuntamento mediatico per mostrare i loro progetti in arrivo su PC, Xbox One, Series X/S e nel catalogo di Xbox Game Pass nei prossimi mesi.

Nel corso dello show organizzato dalla casa di Redmond, ai numerosi partner indipendenti del Team Xbox che rientrano nel programma di supporto allo sviluppo ID@Xbox verrà dato uno spazio comunicativo per interagire con la community e fornire tutti gli aggiornamenti sui loro videogiochi in procinto di arrivare su piattaforme verdecrociate (e oltre, considerando la vocazione spiccatamente multipiattaforma di queste realtà).

Oltre alla già annunciata partecipazione di aziende come Devolver Digital e Dear Villagers, nell'ultimo video di Microsoft viene confermata la presenza all'evento di titoli sviluppati o prodotti da Annapurna Interactive, Raw Fury, Team 17 e altre realtà della scena indie. Eccovene allora un breve riassunto:

Coat Sink

Annapurna Interactive

Devolver Digital

Raw Fury

Dear Villagers

Double Eleven

Humble Bundle

Curve Digital

DrinkBox Studios

Team 17

Quanto ai videogiochi che saranno mostrati durante l'evento, sappiamo già che all'ID@Xbox Indie Showcase avremo modo di ammirare delle scene di gameplay inedite e dei trailer di titoli come Second Extinction, The Ascent, Voidtrain, Exo One, STALKER 2 e The Wild at Heart.

L'evento di Microsoft è previsto per le ore 17:00 italiane di venerdì 26 marzo. Non si conosce la durata dello show, ma di certo sappiamo che diversi titoli mostrati durante lo spettacolo digitale sono destinati a rimpolpare la ludoteca di Xbox Game Pass.