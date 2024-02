Xbox: influencer Microsoft tirano i remi in barca, gli insider ridimensionano leak e rumor

Che confusione, sarà perché ti amo (per restare in tema Festival di Sanremo), poche parole che ben si sposano con quello che sta succedendo nella community internazionale di Xbox dopo i rumor di questi giorni e la conferma che Phil Spencer ha qualcosa da dirci sul futuro della piattaforma.

I supporter di Xbox sembrano essere in crisi, Klobrille è arrabbiato nero con Microsoft e chiede chiarezza ma non è il solo perché anche Timdog ha dichiarato di non essere più un fanboy Xbox e di non poter minimamente pensare al fatto che serie come Halo possano arrivare su PlayStation.

Non mancano poi video di influencer e YouTuber con titoli drammatici (Xbox... it's over!) e catastrofici in quello che sembra essere però un normale gioco dello parti. Su forum come XboxEra, ResetEra e NeoGAF le critiche a Microsoft sono feroci e la community invita Phil Spencer alla chiarezza, cosa che, accusano alcuni membri delle board in questione, è mancata in questi anni, tra esclusive scelte "caso per caso" e giochi annunciati per poi scomparire (pensiamo a Perfect Dark o Everwild).

In tutto questo, gli insider ridimensionano le voci dei giorni scorsi con Tom Warren che fa sapere come solo poche persone siano a conoscenza dei piani di Microsoft per il futuro di Xbox mentre Nate The Hate e Jez Corden chiariscono di aver parlato solamente dell'arrivo di Starfield e Indiana Jones su PlayStation 5, notizia che alcuni hanno interpretato come "tutte le esclusive Microsoft usciranno su PS5."



Come ribadito anche da SneakerSO, forse si sta brindando troppo presto alla morte di Xbox, quando Microsoft ha già in programma altre due console per il 2026, fermo restando che i piani per portare alcuni giochi su piattaforme concorrenti esistono e diventeranno presto concreti, afferma l'insider.