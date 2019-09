Inside Xbox: Microsoft mostra la lineup dei contenuti che verranno mostrati stasera

Quella di oggi sarà una serata particolarmente ricca per gli appassionati di videogiochi, non solo per il nuovo State of Play di Sony con protagonista The Last of Us Part II, ma anche per l'Inside Xbox atteso per la mezzanotte italiana.

Tramite un nuovo cinguettio apparso sul profilo Twitter ufficiale del colosso di Redmond, Microsoft ha ora mostrato gli argomenti e i titoli su cui certamente verranno puntati i riflettori nel corso della diretta. Partendo da Project xCloud (possibile annuncio della data di lancio del servizio di cloud gaming), la lineup dell'evento passa per The Outer Worlds, Atlas, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Felix the Reaper, Afterparty, Code Vein, l'X019 di Londra, e l'immancabile Xbox Game Pass, che tanto successo ed apprezzamenti sta procurando alla compagnia sin dal lancio. Naturalmente, è lecito aspettarsi anche qualche sorpresa da parte di Microsoft, che del resto ha confermato l'arrivo di nuovi reveal nel corso della sua diretta streaming.

Noi di Everyeye.it saremo naturalmente in prima fila per scoprire tutte le novità di questo nuovo Inside Xbox: seguitelo in diretta a partire dalle ore 23:45 di stasera iscrivendovi al nostro canale Twitch, dove potrete interagire sia con la redazione che con gli altri membri della community.