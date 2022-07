Xbox Insider: arrivano su PC 5 preview di classici del passato, tra cui The Elder Scrolls

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale Xbox, Microsoft annuncia che tutti gli iscritti al servizio Xbox Insiders avranno modo di provare in anteprima le nuove versioni di ben cinque diversi grandi classici del passato sotto etichetta Bethesda, in cerca di feedback in vista del loro futuro arrivo sul Microsoft Store per PC.

Nel sottolineare che le preview sono disponibili unicamente su PC e dunque non tramite Xbox Series X/S o Xbox One, la lista comprende titoli di un certo spessore quali The Elder Scrolls Arena, Quake Champions, Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic ed Hexen: Deathkings of the Dark Citadel. Alcune di queste produzioni hanno sulle spalle anche più di 20 anni, motivo per cui Bethesda è alla ricerca dei feedback da parte dei giocatori in modo tale da preparare il loro ritorno sul Microsoft Store nella miglior forma possibile.

Dopo essersi assicurati di essere entrati nel Microsoft Store con lo stesso account utilizzato per iscriversi ad Xbox Insider Hub, per partecipare ai test bisogna seguire alcuni semplici passaggi riportati sul sito ufficiale Xbox: anzitutto è necessario avviare l'app Xbox Insider Hub da Windows PC (oppure scaricarla dal Microsoft Store ed installarla se ancora non è stato fatto), per poi cercare il nome dei singoli giochi attraverso la voce Previews. A questo punto cliccate su Join ed attendete che la registrazione venga completata per essere reindirizzati allo store e poter così giocare in anteprima uno dei cinque giochi.

Per gli amanti del retrogaming è indubbiamente un'occasione interessante per scoprire o rivivere queste apprezzate produzioni del passato, in particolare il primissimo episodio di The Elder Scrolls. Considerato che The Elder Scrolls 6 è ancora in pre-produzione e dunque non si farà vedere ancora per parecchio tempo, riscoprire le origini del brand potrebbe essere un buon modo per non pensare alla lunga attesa.