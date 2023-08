Gli Xbox Insider adesso possono streammare i loro giochi agli amici Discord

I tecnici e gli ingegneri di Microsoft continuano a lavorare alacremente per migliorare le funzionalità di Xbox Series X|S e One: a partire da oggi, i membri del programma Insider possono streammare i loro giochi agli amici di Discord direttamente dalla loro console.

Il rollout della funzione, che a detta di Microsoft era molto richiesta dai giocatori verdecrociati, è cominciato quest'oggi per i membri dei canali Alpha Skip-Ahead e Alpha, e proseguirà nelle prossime settimane per tutto il resto della comunità di Xbox. Per usufruire di questa nuova opportunità di condivisione è innanzitutto necessario effettuare il collegamento tra l'account Discord e il profilo Xbox impiegato per giocare. Dopodiché, è sufficiente premere il pulsante Xbox, scrollare fino al menu Party & Chat e unirsi ad un canale vocale di uno dei propri server di Discord. Una volta scelto il server e il canale vocale desiderato, bisogna aprire il menu delle opzioni per selezionare la funzione di streaming del gameplay.

Tutto chiaro? Il nuovo aggiornamento per i membri Insider segue di qualche giorno il lancio della nuova Dashboard 2023 di Xbox Series X|S e One, progettata per agevolare la scoperta di nuovi giochi, la riscoperta dei titoli già giocati in passato, la connessione con le comunità di gioco e la creazione di esperienze personalizzate. Il tutto accade mentre Microsoft prosegue la sua guerra agli emulatori e a chi ne fa uso.