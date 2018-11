Xbox Italia a supporto del progetto Insuperabili Lab

Insuperabili Reset Academy mette a segno un altro gol decisivo. Parte un nuovo e innovativo progetto: Insuperabili Lab. Un punto di riferimento come spazio di incontro per tutte le età, luogo di promozione di integrazione sociale.

Un mondo dove tutto è possibile, senza limiti e barriere. Una sorta di palestra, dove si apprende attraverso il gioco, all’interno della quale collaborano figure professionali qualificate e numerose associazioni. Il progetto Insuperabili Lab prevede la creazione di alcuni laboratori quali Computer Game Therapy in collaborazione con Vi.Re.Dis Onlus, GiocoStorie in collaborazione con Terra Comune Onlus, In Super Training in collaborazione con FitLight Italia, laboratorio Multisensoriale.

Il tutto per raggiungere molteplici obiettivi, come l’inserimento dei ragazzi disabili nel mondo lavorativo, favorire la creazione di rapporti d’amicizia tra persone con disabilità e normotipiche, incrementare le abilità dei ragazzi e autofinanziare il progetto di Insuperabili Reset Academy.

Anche Xbox Italia si è impegnata attivamente a supporto del progetto Insuperabili Lab, mettendo a disposizione della Insuperabili Reset Academy due postazioni Xbox dotate di Xbox Adaptive Controller, un dispositivo progettato appositamente per rispondere alle esigenze dei giocatori con mobilità ridotta, oltre all’accesso ai servizi Xbox Game Pass e Xbox Live Gold.