Xbox, Jeff Grubb e le ultime indiscrezioni: Microsoft starebbe puntando su Tango Gameworks

La meravigliosa sorpresa di Xbox e Bethesda, Hi-Fi Rush, ha sancito il raggiungimento di un traguardo importante per Tango Gameworks> ed il marchio Xbox. L'esclusiva dell'ecosistema Microsoft uscita ad inizio anno ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica, tanto da decretare un importante passo in avanti per la software house.

Hi-Fi Rush è tutt'altro che un fallimento e lo stesso Aaron Greebberg, figura di spicco tra le fila degli Xbox Studios, ne ha elogiato il successo. Alla luce di questo, sembrerebbe che Xbox sia intenzionata ad investire ulteriormente su Tango Gameworks. A lanciare tale indiscrezione è il noto Jeff Grubb, il quale ha dichiarato che la divisione gaming della casa di Redmond vorrebbe riporre grande fiducia sulla talentuosa firma posta al nome del suddetto Hi-Fi Rush, Ghostwire: Tokyo, The Evil Within e non solo.

Pur essendo dinnanzi ad un progetto dalla portata minore, rilasciato al day one su Game Pass e pubblicato a sorpresa tra le pagine dell'Xbox Store, Hi-Fi Rush è stato un successo incredibile su Xbox Series X/S e PC. Seppur vi sia l'intenzione di riporre ulteriore fiducia sul team, però, lo stesso Grubb ha sottolineato l'importanza che Activision-Blizzard avrà ad acquisizione terminata.

Vi saranno quindi delle modifiche rispetto all'intenzione di investire maggiormente su Tango Gameworks? Possiamo aspettarci grandi giochi in uscita su Xbox Series X/S e PC sulla falsa riga di Hi-Fi Rush? Non ci resta che scoprire ulteriori novità in arrivo nel corso dell'anno corrente o in futuro.