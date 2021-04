Xbox, Jez Corden insiste: Microsoft vuole pubblicare un grande gioco AAA third-party

La voce indiscreta è giunta alle nostre orecchie già da alcune settimane, ma Jez Corden ha deciso di rincarare la dose con un nuovo articolo pubblicato sulle pagine di Windows Central. Secondo la fonte, solitamente ben informata riguardo al mondo Xbox, Microsoft sarebbe in trattative con un grande studio AAA di terze parti.

Tramite l'acquisizione di studi come Ninja Theory, InXile Entertainment (proprio oggi è arrivato l'annuncio della nuova espansione di Wasteland 3), Obsidian e in particolar modo di Bethesda Softworks, Microsoft ha indubbiamente ampliato in modo considerevole la propria produzione first party. Ciononostante, questo non frenerà il colosso di Redmond dallo stringere importanti accordi con delle compagnie third-party, stando a quanto riferisce Corden.

Secondo l'insider, il colosso di Redmond è vicino ad un grande studio dell'industria per pubblicare un ambizioso titolo. Il prodotto in questione vanterà al suo interno "un mondo connesso", il che lascerebbe intendere la presenza di una forte componente multiplayer online. A marzo, Corden aveva del resto dichiarato che il progetto in questione nasce per durare potenzialmente una decade, e che Microsoft cerca una partnership simile a quella stretta in passato con Bungie per la creazione della saga di Halo (per quanto, in quel caso, ci passò di mezzo l'acquisizione dello studio di sviluppo).

Corden non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli per non rovinare la sorpresa ai giocatori, ma secondo un rumor emerso in questi giorni Microsoft starebbe preparando un evento a tema videoludico per aprile: chissà se l'annuncio arriverà proprio in questa occasione, o se magari l'E3 2021 si rivelerà un contesto più adatto per rivelare l'entità di questo misterioso progetto.