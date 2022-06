Xbox e JRPG, non solo Persona 5 Royal: in arrivo anche Persona 3 e Persona 4?

Mentre un interessante rumor a marchio Tom Henderson suggerisce il possibile annuncio dell'arrivo di Persona 5 Royal su Xbox Series X|S, anche un altro noto insider chiama in causa la serie JRPG di casa Atlus.

Stando a quanto riferito da The Snitch - che negli ultimi giorni ha inanellato una notevole serie di previsioni corrette -, il palco dell'Xbox + Bethesda Showcase potrebbe infatti accogliere diverse novità legate al franchise. Come sempre, dall'insider arrivano poche ma molto esplicative parole. Come potete infatti verificare in calce a questa news, è stato sufficiente un sintetico cinguettio per seminare l'indiscrezione.

Con l'espressione "P3R5ON4", The Snitch ha lasciato intendere che l'ecosistema Microsoft potrebbe presto accogliere su Xbox Series X|S gli ultimi tre capitoli principali della serie Atlus: Persona 5, Persona 4 e Persona 3. Presumibilmente, nel caso in cui il rumor dovesse essere confermato, i porting riguarderebbero le versioni definitive dei JRPG, dunque Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e, eventualmente, la già da tempo chiacchierata remastered di Persona 3.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Everyeye seguirà in diretta l'intero Xbox + Bethesda Showcase, con una ricca live in diretta Twitch che prenderà il via già alle ore 16:00 di oggi, domenica 12 giugno 2022.