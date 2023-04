Xbox Keystone in bella mostra sulle mensole di Phil Spencer: sembra una Wii!

Nell'annunciare l'avvenuto lancio di PC Game Pass in 40 nuovi Paesi, Phil Spencer ha pubblicato un nuovo video che sta solleticando la curiosità degli appassionati per quelli che, solitamente, sono gli indizi 'nascosti in bella vista' dal boss di Xbox sulle mensole della sua camera.

Oltre alle immancabili foto di famiglia, tra gli scaffali e i ripiani dell'ufficio di Spencer è davvero impossibile non notare i tantissimi oggetti a tema videoludico a cui il dirigente Microsoft è maggiormente legat; tra questi, spicca Xbox Keystone, la console basata su Xbox Cloud Gaming.

Pur essendo già stata 'presentata ufficiosamente' dallo stesso Phil Spencer nei passati video registrati per la community verdecrociata, nel nuovo filmato è possibile ammirare Xbox Keystone da una diversa angolazione che ne lascia intuire le reali dimensioni.

Se nelle precedenti clip la visuale frontale del prototipo della console cloud di Microsoft dava l'impressione di una piattaforma derivata dal form factor di Kinect, questa volta l'angolazione scelta da Spencer per registrare il nuovo filmato rivela un design che ricorda quello di Nintendo Wii o del 'corpo centrale' di Wii U. Manca ovviamente il tray del lettore di dischi, in funzione della natura 'su nuvola' dei videogiochi da fruire su questa console che Microsoft conta di lanciare sul mercato in una finestra temporale e ad un prezzo che devono essere ancora definiti.

A tal proposito, qui trovate il resoconto delle dichiarazioni di Phil Spencer su prezzo, data d'uscita e specifiche di Xbox Keystone rese dal massimo esponente degli Xbox Game Studios in un'intervista concessa a The Verge nel novembre dello scorso anno.