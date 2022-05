Xbox Keystone, il device per Game Pass via cloud è lontano: lo sviluppo è ripartito

Nella giornata di ieri, Microsoft ha confermato ai microfoni di Windows Central di essere al lavoro da un paio d'anni sul progetto Keystone, uno streaming device in stile Chromecast pensato per consentire ai videogiocatori di fruire del servizio Xbox Game Pass via cloud su televisori e monitor.

Nonostante i lavori stiano andando avanti da tanto tempo, tuttavia, il lancio parrebbe essere ancora molto lontano. Il portavoce della casa di Redmond non ha fornito date precise, tuttavia ha confermato che l'attuale iterazione di Xbox Keystone è stata accantonata, dunque lo sviluppo è ripartito daccapo per dirigersi in altre direzioni: "Come accade in ogni percorso di sviluppo, valutiamo continuamente i nostri sforzi, rivendendo ciò che abbiamo impariamo e assicurandoci di offrire qualcosa di valore ai nostri clienti. Abbiamo preso la decisione di accantonare l'attuale iterazione del dispositivo Keystone. Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato e concentreremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà in futuro di offrire Xbox Cloud Gaming al maggior numero possibile di giocatori in giro per il mondo".

L'obiettivo della casa rimane in ogni caso quello di offrire ai propri utenti la possibilità di "giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano", che siano essi dei televisori o dei monitor. Purtroppo, sembra che l'utenza dovrà pazientare più del previsto: nel frattempo gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono continuare a giocare via cloud sui dispositivi mobile iOS e Android, sulle console di casa Xbox e su PC via browser o app.

In precedenza, Microsoft ha anche annunciato di essere al lavoro anche su un'app nativa per Smart TV (Samsung, secondo alcune voci di corridoio).