Xbox Keystone è un nuovo hardware Microsoft? Spunta uno strano avvistamento

Dopo le segnalazioni relative ad un nuovo controller Elite Series 2 bianco, un altro interessante avvistamento è stato realizzato in rete, ma per il momento è meglio interpretarlo con cautela, a causa della scarsità di dettagli disponibili.

Dall'account Twitter di Idle Sloth, personalità molto nota all'interno del panorama degli appassionati verdecrociati, ha infatti fatto capolino un cinguettio decisamente intrigante. Quest'ultimo riporta un misterioso avvistamento realizzato da un altro utente Twitter, Tero Alhonen. Come potete verificare dal Tweet in calce, la segnalazione coinvolge un nuovo nome in codice legato al mondo Xbox, ovvero "Xbox Keystone".

Precisiamo che per il momento non è molto chiaro quale sia la fonte dello scatto realizzato dall'utente Twitter, che tuttavia sta guadagnando rapidamente diffusione. Ad attirare la curiosità del pubblico è in particolare la natura del nome in codice, che fa immediatamente pensare ad un qualche tipo di nuovo hardware. L'espressione Xbox Keystone si presenta infatti in linea con i precedenti Xbox Durango, nome in codice di Xbox One, e Xbox Scarlett, nome in codice di Xbox Series X.



Che un nuovo hardware Xbox sia in cantiere presso gli studi di Microsoft proprio con questa nuova denominazione provvisoria? Al momento è davvero difficile dirlo, e consigliamo di attendere maggiori informazioni prima di valutare l'effettiva natura del curioso avvistamento. Nel frattempo, ricordiamo che è disponibile il nuovo update firmware di marzo per Xbox Series X|S.