Xbox Keystone, Spencer conferma: possiede il prototipo, ma il lancio è lontano

Da quando Phil Spencer ci ha nascosto una Xbox Series S (all'epoca nessuno ancora la conosceva), le mensole della camera del boss di Microsoft Gaming sono diventate delle osservate speciali. Difatti, agli occhi degli attentissimi fan non è sfuggita la presenza di una nuova, piccola console di colore bianco.

Avvistata per la prima volta all'inizio di questo mese in occasione dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Fallout, la misteriosa console è stata subito associata a Xbox Keystone, un dispositivo in via di sviluppo pensato per consentire ai videogiocatori di fruire dei giochi di Xbox Cloud Gaming su televisori e monitor.

Ebbene, i fan ci hanno visto giusto! Durante un recente intervento a Wall Street Journal Live, Spencer ha confermato che quel misterioso dispositivo sulla sua mensola era proprio un prototipo di Xbox Keystone. Purtroppo, l'esecutivo ha anche aggiunto che i lavori sono ancora in corso e che al suo lancio mancano diversi anni. Con questa precisazione, il capo di Xbox ha anche indirettamente confermato i rumor circolati lo scorso maggio, che parlavano di un riavvio dello sviluppo di Keystone. Probabilmente, il dispositivo che arriverà effettivamente sul mercato sarò diverso da quello apparso sulla mensola.

Nel frattempo, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono continuare a giocare via cloud sui dispositivi mobile iOS e Android, sulle console di casa Xbox, su PC via browser o app, e sui televisori Samsung 2022.