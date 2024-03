Xbox lavora a una nuova console portatile: per Jez Corden ci sono già dei prototipi

Nell'arco dei mesi si è parlato a più riprese della progettazione di una console portatile ad opera di Microsoft. La famiglia di console di Xbox Series X|S potrebbe presto o tardi accogliere una nuova arrivata e, secondo i più recenti rumor riportati dal noto giornalista Jez Corden, non sarà improntata sullo streaming dei titoli in cloud.

Sappiamo che Microsoft sta lavorando a nuove soluzioni per hardware e controller Xbox in arrivo a Natale, ma non si sa fino a che punto vi sia una correlazione tra queste e la sopracitata macchina da gioco handheld targata Xbox. Tuttavia, per Corden non ci sono dubbi: Xbox sta lavorando a una nuova console portatile. Durante un episodio del popolare podcast Xbox Two, è stato dichiarato che "Xbox ha da dei prototipi di console portatile in questo momento".

Lo sviluppo della nuova piattaforma sarebbe già andato oltre le primissime fasi di realizzazione della stessa e, stando alle affermazioni del giornalista, si sa che questa console portatile di Xbox non è una console portatile cloud. Bisogna ancora conoscere le novità sull'avvenire della parte hardware del marchio verde crociato, soprattutto alla luce delle dichiarazioni preliminari sulla prossima generazione di console. Il futuro di Microsoft sarà determinato dall'avvento di una macchina da gaming portatile? Più volte, nel corso del tempo, sono giunti indizi sospetti da Phil Spencer sull'esistenza di una console portatile di Xbox, ma a questo punto non ci resta che attendere nuove dichiarazioni dallo stesso CEO.

