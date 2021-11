Xbox al lavoro per migliorare cattura e condivisione su Series X|S e One

Il 2021 è stato un grande anno per Xbox, con l'affermazione di Game Pass, l'espansione del cloud gaming, i festeggiamenti per il 20° anniversario e l'inaspettato lancio anticipato del multiplayer di Halo Infinite, che fa da apripista all'arrivo della campagna previsto per dicembre. Il team Xbox, in ogni caso, non intende sedersi sugli allori.

L'ecosistema di Xbox ha ancora margini di miglioramento, come ha ammesso Jason Ronald. Nel corso dell'ultima puntata del Podcast Iron Lords, il Director of Project Management della casa ha ammesso che le funzionalità di cattura e condivisione video di Xbox One e Series X|S necessitano di essere perfezionate, dal momento che allo stato attuale non soddisfano neppure gli stessi sviluppatori di Redmond.

Per fortuna, i tecnici sono già al lavoro su una serie di miglioramenti per la funzionalità, i quali dovrebbero essere resi disponibili nei prossimi mesi. "Per noi rappresenta un'assoluta priorità", ha confessato Ronald, il quale ne ha anche approfittato per evidenziare il ruolo fondamentale della community, che con il suo feedback si configura come una vera e propria forza trainante per i futuri aggiornamenti di sistema. A tal proposito, ha invitato i giocatori ad unirsi al programma Insider, il miglior modo che hanno per far sentire la propria voce.

Il più recente aggiornamento di sistema di Xbox Series X|S e One, ricordiamo, è arrivato lo scorso 17 novembre potenziando le opzioni di accessibilità, migliorando l'audio e riducendo la latenza dei controller Xbox One, Elite Series 2 e Adapative con la medesima tecnologia Dynamic Latency Input già integrata dei controller XboX Series X.