Xbox al lavoro per migliorare i party: addio al P2P per evitare attacchi DDoS

Il lancio di Rainbow Six Siege in Xbox Game Pass ha riportato in auge un vecchio problema dei party vocali di Xbox Live: a causa della tecnologia peer-to-peer (P2P) impiegata, i malintenzionati possono inviare un attacco DDoS ai membri di un party utilizzando il loro indirizzo IP, costringendoli quindi alla disconnessione dalla partita in corso.

Microsoft è ben al corrente di questo problema, e sembra che stia finalmente lavorando dietro le quinte per risolverlo in maniera definitiva. In che modo? Modificando la tecnologia alla base dei party stessi, abbandonando il P2P e i collegamenti diretti tra i giocatori in favore di connessioni completamente basate sui server della casa.

A rivelarlo è stato uno sviluppatore del team Xbox su Reddit, conosciuto come Ridzilla: rispondendo ad un giocatore di Rainbow Six Siege preoccupato, ha affermato: "Ciao a tutti, siamo a conoscenza del problema. Attualmente stiamo lavorando dietro le quinte per eliminare gradualmente e completamente le connessioni P2P nelle chat vocali, in modo da mettere fine definitivamente a questo serio problema. Settimana dopo settimana stiamo facendo in modo di aumentare il numero di party completamente server-based (in questo modo non vi connetterete direttamente agli altri membri del party, così non potranno vedere il vostro IP) e molto presto non vedrete più dei party P2P".

Non sappiamo entro quanto avverrà la migrazione completa, ma ci tutti i presupposti per una generazione Xbox Series X|S finalmente priva dei party vocali P2P.