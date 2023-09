Xbox leak colossale: anticipazioni sensazionali ma i piani sono cambiati, afferma Spencer

Un leak sensazionale ha svelato una colossale quantità di dettagli sui piani futuri della divisione gaming di Microsoft, inclusi i giochi Bethesda in arrivo in futuro e il debutto di nuove console Xbox. Una situazione non semplice da gestire per l'azienda di Redmond: facciamo il riassunto di quanto emerso in questi ultimi giorni.

Phil Spencer ha commentato la fuga di notizie, senza nascondere l’amarezza per questo gigantesco inconveniente. Ha poi confermato che il pubblico conoscerà i piani reali della compagnia al momento opportuno, visto che i documenti trapelati risalgono a qualche tempo fa e a suo dire non rispecchiano più i piani per il futuro di Xbox.

Nuove Xbox Serie X/S e controller ridisegnato

Il colosso sarebbe al lavoro su due modelli ridisegnati di Xbox: nome in codice Ellewood, in relazione a Xbox Series S, e Brooklin legata invece a Xbox Serie X. Le console dovrebbero offrire consumi ridotti, nuove opzioni per connettività e un maggior spazio di archiviazione, 1TB su Xbox Serie S e 2TB su Xbox Serie X. Quest’ultima inoltre vanta un design ripensato, in apparenza cilindrico a giudicare dalle immagini allegate alla documentazione. Xbox Serie S Ellewood sarà equipaggiata con 10GB di RAM, GPU da 4TF e supporterà la risoluzione target 1440p. Per Xbox Series X Brooklin si parla di una GPU da 12TF con risoluzione target render 4K e 16GB di RAM. Entrambe le console dovrebbero essere prive di lettore ottico.

Microsoft avrebbe in programma di lanciare un inedito controller in sostituzione del modello standard attuale, nome in codice Sebile: sempre stando alle immagini trapelate, avrà un design rivisitato, pulsanti e levette ridisegnate e il supporto al feedback aptico. La presentazione della nuova linea Xbox dovrebbe avvenire nell’estate del 2024, all’evento "Xbox Gaming Beat" di giugno. Xbox Ellewood 1TB dovrebbe costare 299 dollari, mentre Xbox Brooklin 2TB si allineerebbe allo standard dei 499 dollari. Il controller Sebile dovrebbe uscire il prossimo anno al prezzo di 69.99 dollari negli USA.

Xbox next-gen e Keystone

Microsoft sarebbe già alle prese coi piani per la prossima Xbox, che dovrebbe arrivare nel 2028. La piattaforma dovrebbe montare una CPU ARM64 vs x64 (Zen6), una GPU disegnata in partnership con AMD o su licenza AMD (Navi 5/RDNA5). Tra le "innovazioni grafiche" si parla di Next Generation DirectX Ray Tracing, Dynamic Global Illumination, ottimizzazioni nel rendering micropoligonale e ML Based Super Resolution. Il dettaglio più interessante? Sembra che Microsoft punti ad una conversione verso una piattaforma/architettura "Cloud Hybrid".

Che ruolo avrà il cloud nell’esperienza offerta dalla console? Al momento non ci è dato saperlo. Sempre stando alle informazioni trapelate, la macchina verdecrociata sarà retrocompatibile con giochi e accessori delle precedenti generazioni di Xbox. Ve la ricordate la console di Microsoft votata interamente al Cloud Gaming? Ebbene, in una delle diapositive Xbox Keystone è stata inserita tra i prodotti “finanziati”. Questo non ci dice molto sull’attuale situazione del progetto, ma ci sembrava giusto segnalare la cosa.

The Elder Scrolls 6 e leak giochi Bethesda

Stando a quanto emerso dai documenti prodotti nella battaglia legale con la Federal Trade Commission, Microsoft prevede di lanciare The Elder Scrols 6 non prima del 2026. L’atteso Kolossal ruolistico dovrebbe vedere la luce solo su PC, Xbox Game Pass e console Xbox, proprio come nel caso di Starfield.

In attesa di ricevere conferme su questo fronte, il leak ha diffuso dettagli interessanti sui prossimi giochi di Bethesda. Tra il 2024 e il 2026, una finestra questa che potrebbe essere soggetta a variazioni, dovremmo assistere alla pubblicazione di Indiana Jones, del misterioso Project Platinum e di Dishonored 3. Si parla poi di DOOM Year Zero, che potrebbe essere un reboot o un prequel del filone attuale, così come del seguito di Ghostwire Tokyo.

E ancora, sarebbero in lavorazione anche le versioni rimasterizzate di The Elder Scrolls 4 Oblivion e Fallout 3, in aggiunta a un DLC di Starfield e a nuovi contenuti di The Elder Scrolls Elder Scrolls Online.

Nintendo nel mirino e potenza di Switch 2

In alcune mail confidenziali risalenti ad alcuni anni fa, Phil Spencer accennava a due grandi acquisizioni. La prima, di Bethesda, è poi andata in porto. La seconda, legata invece a Warner Bros Interactive, non si è mai concretizzata. Negli scambi con altri dirigenti, Phil Spencer riflette anche sulla possibilità di acquisire Nintendo. Ben coscio dell’ottimo stato finanziario del colosso di Kyoto, il CEO di Microsoft Gaming non vede margini nel prossimo futuro per un’unificazione concordata con la compagnia nipponica.

Il matrimonio tra le due sarebbe certamente l’apice della sua carriera, ma il buon Phil sa che Nintendo potrebbe impiegare molto tempo a intravedere un futuro al di fuori del proprio hardware.

Restando in tema, le comunicazioni tra Microsoft e Activision potrebbero aver fatto luce sulle capacità prestazionali della prossima console Nintendo. Queste dovrebbero allinearsi maggiormente a quelle di PS4 e Xbox One, le piattaforme dell’ottava generazione.

Guadagni e futuro di Xbox

Microsoft ha dei piani per una exit strategy di emergenza dal mondo dei videogiochi ma questo non stupisce affatto per una realtà delle sue dimensioni. Nello specifico, Phil Spencer e la dirigenza si aspettano forti riscontri negli anni fiscali 2026 e 2027, e si sono dati come termine ultimo il 31 marzo 2028 per valutare la permanenza di Xbox in questo business.

Il colosso di Redmond, sempre stando alle mail, prevede 30 miliardi di dollari di entrate derivanti dai giochi entro l'anno fiscale 2030. Questa ambiziosa cifra include 7.8 miliardi di dollari per abbonamenti, 1.4 miliardi di dollari per la pubblicità e 2.6 miliardi di dollari per le transazioni su mobile. In relazione all’ultimo punto, sembra che la compagnia abbia intenzione di adoperare la piattaforma pubblicitaria di Activision dopo la fusione, incorporando annunci nei giochi per PC e dispositivi mobile.

D’altra parte, i guadagni di Activision Blizzard e King derivano non solo dalle vendite di titoli e dalle microtransazioni in game, ma anche dalle pubblicità presenti all’interno delle app. Al momento pare che le pubblicità arriveranno solo nei prodotti free to play come Call of Duty Mobile, Candy Crush e Hearthstone. In futuro però questa pratica potrebbe estendersi ulteriormente.

In definitiva, nei prossimi anni Microsoft punta alla crescita di Xbox Game Pass e a una forte espansione sul mercato mobile. Quest’ultimo viene considerato un fattore chiave per garantire l’avvenire del marchio Xbox.