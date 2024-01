Xbox Leak: Project Tatanka cancellato, Contraband è vivo, esclusive MS su PS5 e Switch?

Emergono in queste ore una serie di leak e rumor interessanti sulle attività dei Microsoft Studios, la rete di studi interni di Xbox attualmente al lavoro su decine di progetti diversi per tutte le principali piattaforme. Siete pronti? Iniziamo.

Si parte con Contraband, il gioco di Avalanche è in sviluppo e a quanto pare supporterebbe il multiplayer co-op fino a otto giocatori, la fonte parla di un gioco con elementi ispirati dalla serie TV Hazzard e da giochi come Battlefield Hardline, Payday e Driver. Il gameplay includerebbe scontri tra veicoli, attualmente Contraband sarebbe in una fase di sviluppo intermedia tra Alpha e Beta, una finestra di lancio però non è ancora stata decisa, secondo alcuni rumor Contraband non uscirà prima del 2025 o 2026.

Il secondo leak riguarda invece Project Tatanka, il mai annunciato Battle Royale di Halo in sviluppo negli studi di Certain Affinity con la supervisione di 343i. Secondo Shpeshal Nick di XboxERA, il progetto in questione sarebbe stato cancellato e altre due sue fonti confermano questa teoria. I piani erano inizialmente quelli di sviluppare un Battle Royale in Unreal Engine 5 ambientato nell'universo di Halo Infinite ma il gioco sarebbe stato cancellato e si sarebbe evoluto "in qualcosa di molto diverso."

Infine, da tempo si parla di un possibile arrivo di giochi come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush su PS5 e Nintendo Switch. In questa discussione si è inserito anche l'insider Parris (molto vicino a Microsoft) che ha commentato con queste parole i rumor dei giorni scorsi:

"Hi-Fi Rush su Nintendo Switch? Bene, non lo vedo come un problema, è un gioco uscito dodici mesi fa e acclamato da pubblico e critica. Non è un AAA ma è uno dei migliori giochi Xbox del 2023. Non vedo nulla di strano se dopo dodici mesi il publisher dovesse decidere di portarlo su una piattaforma diversa."

Parris sottolinea poi come di fatto una mossa simile non danneggerebbe in nessun modo i giocatori su Xbox e oltretutto mosse simili sono già state fatto in passato, pensiamo ad esempio a Ori o Cuphead. L'insider termina poi affermando che "Microsoft non diventerà un publisher terze parti", tuttavia se dovesse accadere, comprenderebbe il disappunto dei possessori di console Xbox.