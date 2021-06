Xbox, una lettera a Microsoft dai Paesi non anglofoni: gli utenti chiedono più supporto

Microsoft sta vivendo uno dei periodi più positivi della sua storia recente all'interno dell'industria del gaming, eppure esistono molte comunità al di fuori degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito che si dicono ampiamente deluse dal mancato supporto del colosso di Redmond.

Il marchio Xbox è storicamente legato alle regioni anglofone, dove peraltro riesce a piazzare il maggior numero di console, prodotti e servizi. L'azienda statunitense, sotto l'egida di Phil Spencer, sta cercando di espandere la propria influenza ed il proprio supporto in tutto il mondo, ma sembra che ci sia ancora parecchio lavoro all'orizzonte.

Le numerose community di giocatori Xbox al di fuori dei paesi anglofoni si sono unite per rivolgere a Microsoft una lettera aperta. I giocatori chiedono innanzitutto un miglior lavoro di localizzazione nei proprio Paesi, ma pretendono a gran voce anche l'arrivo di alcuni servizi mancanti, tra cui l'Xbox Game Pass in cloud.

"Oggi, per la maggior parte di queste comunità, Xbox non c'è. La casa che abbiamo trovato sembra essere abbandonata con pochi o nessun servizio e può essere difficile acquistare nuove console e ricevere supporto. La nostra speranza si assottiglia e il nostro coraggio si indebolisce.

Leader comunitari di dozzine di paesi in tutto il mondo si sono riuniti come un'unica voce. Dove prima ci sentivamo così impotenti nel parlare da soli, ora siamo come un'anima sola, e chiediamo: per favore ascoltateci. Vogliamo tutti essere membri pienamente supportati della famiglia Xbox!".



Al netto di alcune limitazioni dovute alle sanzioni imposte dai singoli governi, Microsoft sta in ogni caso cercando di espandere sempre più la sua infrastruttura basata su Azure e i servizi di Xbox Game Cloud, e a tal proposito si starebbe prodigano per aprire quattro data center in Cina, secondo delle voci non confermate. La casa di Redmond continua inoltre a trattare con i governi per la modifica delle leggi relative alla cybersecurity e agli altri standard di sicurezza in Asia Pacifica, dove vorrebbe avere maggiore libertà di azione.

Ne approfittiamo per segnalarvi che Xbox Game Cloud sfrutta ora i server di Xbox Series X.