Xbox Live cambia nome: Microsoft conferma il passaggio a Xbox network

Come vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, diversi possessori di Xbox si sono accorti di un cambiamento a sorpresa del nome di Xbox Live, la storica infrastruttura che Microsoft ha adottato in tutti questi anni per supportare ed innovare il gaming multiplayer online sulle sue piattaforme.

Dopo i numerosi avvistamenti, ecco che giunge la conferma ufficiale di Microsoft: Xbox Live ha cambiato nome, e sarà d'ora in avanti noto come Xbox network. Come riferito alla testata di Video Games Chronicles, non sono per il momento previste modifiche sostanziali al servizio online, al netto di questa decisione.

"Xbox network si riferisce al servizio online che è stato aggiornato all'interno del Microsoft Services Agreement", leggiamo da una dichiarazione di un portavoce del colosso di Redmond. "Il passaggio da 'Xbox Live' a 'Xbox network' è inteso come un distinguo tra il servizio in questione e le sottoscrizioni a Xbox Live Gold", è stato infine precisato.

Molti prevedevano grandi cambiamenti in arrivo con il nuovo nome, con alcuni che avevano persino ipotizzato che Microsoft fosse sul punto di abbandonare definitivamente Xbox Live, dato il successo sconfinato di Xbox Game Pass, o che potesse quantomeno rendere gratuito il gioco multiplayer online. Nulla di tutto questo, dal momento che l'intento di Microsoft è stato semplicemente quello di rendere più chiara la dinstinzione tra i servizi offerti sulle console Xbox. Un abbandono totale di Xbox Live sarebbe in effetti risultato abbastanza straniante, considerando che solo pochi mesi fa la casa di Redmond aveva pensato di aumentare il costo del suo abbonamento (salvo poi fare marcia indietro dopo il feedback oltremodo negativo ricevuto dall'utenza).