Xbox Live, altri disservizi nella notte: impossibile giocare a Gears 5 e NBA 2K20

Non è uno dei periodi più floridi per Xbox Live. Il servizio di casa Microsoft, da sempre riconosciuto come uno dei più affidabili sulla piazza, è andato incontro a più di un disservizio in tempi recenti.

Dopo i problemi del 28 e del 31, la scorsa notte gli utenti hanno nuovamente avuto difficoltà ad accedere ai servizi online dalle loro Xbox One. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle due di notte, e fortunatamente Microsoft si è subito messa al lavoro per risolvere la situazione. I tecnici della casa di Redmond, in ogni caso, hanno impiegato quasi quattro ore per riportare tutto alla normalità. La maggior parte dei giocatori italiani, probabilmente, non s'è accorta assolutamente di nulla visto l'orario, ma i disservizi hanno sicuramente rovinato la serata degli utenti d'oltreoceano che intendevano giocare ai titoli appena arrivati sul mercato, Gears 5 ed NBA 2K20 su tutti. Ricordiamo che è possibile monitorare in tempo reale il servizio consultando la pagina di stato Xbox Live.

La frequenza con la quale si stanno verificando queste interruzioni del servizio non è esattamente un bel biglietto da visita per Microsoft, che ci auguriamo abbia finalmente trovato una soluzione definitiva alla problematica. Tra pochi giorni, il 10 settembre, verrà lanciato ufficialmente Gears 5 sul mercato, e saranno in tantissimi ad affollare i server. Al momento, ricordiamo, l'accesso al gioco è riservato solamente agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e agli acquirenti della Ultimate Edition.