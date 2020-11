Xbox Live down: i server non funzionano, Microsoft al lavoro per risolvere il problema

Con un aggiornamento proveniente dalla pagina del supporto ufficiale di Xbox, da Microsoft giunge la conferma dei problemi riscontrati dagli utenti PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X e Series S nell'accesso ai server di Xbox Live.

Nel momento in cui scriviamo, l'accesso alle funzionalità online dei giochi su piattaforme verdecrociate e la fruizione dei servizi e delle applicazioni risulta essere difficoltosa, con disservizi che si riverberano inevitabilmente sui tempi di attesa richiesti per accedere al proprio profilo Xbox Live o sincronizzare i dati sui server Microsoft.

I tecnici della casa di Redmond riferiscono di essersi attivati e di "lavorare attivamente alla risoluzione del problema riscontrato da alcuni utenti che usano queste funzionalità". I disservizi causati dal down temporaneo dei server di Xbox Live interessano nello specifico i giocatori di Destiny 2 Oltre la Luce, come pure della versione free-to-play per Xbox One e Series X|S del kolossal sci-fi di Bungie.

Come di consueto, vi terremo aggiornati sugli interventi risolutivi promessi da Microsoft e sui tempi richiesti per riportare online i server dei propri giochi e servizi: in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale dello Status di Xbox Live, con le diverse schede che riassumono lo stato della connessione ai principali giochi e alle funzionalità dell'ecosistema online dell'azienda americana.