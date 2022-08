Xbox live dalla Gamescom il 25 agosto: tutti i giochi già confermati per l'evento

Microsoft ha da tempo confermato la sua presenza alla Gamescom 2022, sia online (con un evento in diretta streaming) sia in presenza (con un'ampia gamma di titoli giocabili sul booth, incontri con gli sviluppatori e un Xbox Fan Fest).

Il lungo show in streaming, denominato Xbox Booth @ Gamescom, andrà in onda dalle 14:00 alle 20:00 e offrirà un'ampia gamma di approfondimenti, interviste e gameplay incentrati sui videogiochi degli Xbox Game Studios, da Mojang ad Obisidian, passando per World's Edge e alcuni partner terze parti come Asobo Studio, con il suo A Plague Tale: Requiem, e Neowiz, che presenterà Lies of P. A seguire trovate una lista con i giochi già confermati.

Xbox Booth @ Gamescom Live Stream | I giochi già confermati

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Interessante la presenza di Lies of P, soulslike ambientato in una versione dark e distorta dell'universo di Pinocchio, che si farà vedere anche all'Opening Night Live del 23 agosto. Secondo alcune speculazioni, potrebbe essere annunciata la sua inclusione in Xbox Game Pass, ma è tutto da vedere.

Se sarete a Colonia, allora vi consigliamo di informarvi sul programma in presenza ufficiale di Microsoft, ricco di titoli giocabili, opportunità d'incontro con gli sviluppatori e un Fan Fest.