Xbox Live Gold: l'abbonamento annuale scompare da Xbox Store, annunci in arrivo?

Come giustamente sottolineato dalla community di ResetEra, sulle pagine del negozio digitale di Microsoft è misteriosamente scomparsa l'opzione che l'acquisto di un abbonamento annuale a Xbox Live Gold.

La scheda di Xbox Store dedicata al servizio in abbonamento della casa di Redmond che consente all'utenza Xbox One di accedere al comparto multiplayer dei giochi e alle offerte mensili sui Games With Gold gratuiti, infatti, ha ricevuto un aggiornamento interno che ha rimosso l'opzione per l'acquisto del pacchetto annuale di Xbox Live Gold. Nel momento in cui scriviamo, anche l'edizione in lingua italiana dello store digitale di Microsoft presenta solo le opzioni per la sottoscrizione mensile o trimestrale al servizio.

Stando a quanto ipotizzato dalla community di ResetEra, dietro alla scomparsa dell'abbonamento annuale a Xbox Live Gold potrebbe celarsi la volontà di Microsoft di spingere l'utenza a iscriversi a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio che comprende sia i benefici del Live Gold che le offerte riservate agli abbonati a Xbox Game Pass, su tutte quella che permette di fruire gratuitamente di un ricco catalogo di videogiochi su PC Windows 10, Xbox One e da fine 2020 su Xbox Series X.

Nell'attesa di ricevere dei chiarimenti da parte del colosso tecnologico statunitense, vi ricordiamo che sono stati annunciati i nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass di luglio 2020, con titoli del calibro di Yakuza Kiwami 2, Grounded e The Touryst.