Xbox Live Gold: abbonamento trimestrale in offerta a 7,99 euro

ha quest'oggi lanciato un'interessante offerta per tutti coloro che fossero interessati a provare i benefici del servizio. In occasione dell'arrivo della stagione primaverile, la casa di Redmond propone infatti l'abbonamento del servizio Gold a soli 7,99 euro, contro i canonici 19,99 euro.

Specifichiamo che, per poter attivare correttamente la promozione, l'utente non deve essere attualmente impegnato con una precedente sottoscrizione dell'abbonamento Gold. Lo sconto è valido da oggi fino a lunedì 9 aprile 2018.

Grazie ad Xbox Live Gold potrete giocare in multiplayer online, approfittare di sconti esclusivi per gli abbonati, nonché scaricare e giocare senza costi aggiuntivi i titoli inclusi nei Games with Gold di marzo e dei prossimi tre mesi a venire. Ricordiamo che nella line-up del mese corrente troviamo i seguenti giochi ancora attivi: Superhot, Quantum Conundrum, e Trials of the Blood Dragon.

Che ne pensate dell'offerta lanciata da Microsoft? Approfitterete dell'occasione per provare tre mesi di Xbox Live Gold? Rimanendo in tema Xbox Live, vi ricordiamo che sono disponibili da poco i nuovi Deals with Gold, a cui si sono aggiunti inoltre i Saldi di Primavera che porta in sconto numerosi titoli, tra i quali Call of Duty: WWII, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Star Wars Battlefront 2, Cuphead, Assassin's Creed Origins e tanti altri.