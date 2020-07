Xbox Live Gold abolito e online gratis su Xbox Series X? Spunta il rumor, ma non convince

A seguito dei rumor che vogliono il multiplayer di Halo Infinite free-to-play, in rete si è scatenato un dibattito sul futuro dell'abbonamento Xbox Live Gold, che attualmente risulta essere obbligatorio per giocare a qualsiasi gioco multiplayer online su Xbox One, anche per i free-to-play come Fortnite.

Le prime voci sul pensionamento del servizio hanno cominciato a circolare qualche settimana fa, quando Microsoft ha confermato la rimozione del taglio da 12 mesi per Xbox Live Gold. Questo pomeriggio sono state rinvigorite da una tweet di Jeff Grubb, nota penna di Venture Beat, che ultimamente è divenuto piuttosto noto sui social grazie alle sue previsioni (a volte azzeccate, a volte no).

Grubb ha lanciato un piccola bomba scrivendo: "Xbox Live Gold verrà eliminato e giocare al multiplayer online sarà gratuito. Non ti forzeranno ad abbonarti a Ultimate per giocare online". Come potete facilmente immaginare, le sue parole hanno generato un bel trambusto in rete, poiché ciò segnerebbe una grossa rottura con il passato. I giocatori Xbox sono abituati a pagare per l'accesso al multiplayer online da molto più tempo degli utenti Sony. In altri Tweet, Grubb ha specificato che secondo lui la necessità di una sottoscrizione a Xbox Live Gold verrà rimossa da tutte le tipologie di giochi, quindi sia da quelli free-to-play, sia da quelli a pagamento.

Il giornalista, in ogni caso, non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Altre personalità, inoltre, hanno mostrato più di quale dubbio al riguardo. Secondo l'insider Nibel è più probabile che l'obbligo del Gold venga rimosso esclusivamente per i free-to-play. Ancor più diffidente l'analista di Niko Partner Daniel Ahmad, che ha invitato Grubb a rimuovere il suo tweet nel quale afferma che il Gold verrà eliminato completamente.

Insomma, la questione è piuttosto fumosa, visto che non c'è nulla di ufficiale. Microsoft non ha ancora dichiarato nulla al riguardo, quindi nel frattempo vi consigliamo di prendere tutte queste dichiarazioni con le pinze.