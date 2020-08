Xbox Live Gold, l'addio è imminente? Microsoft lo rimuove dai Termini di Servizio

Dopo aver assistito alla rimozione dell'abbonamento a Xbox Live Gold da 12 mesi, direttamente dalle pagine del sito ufficiale di Microsoft.com emergono nuovi indizi sull'addio definitivo al Live Gold o, quantomeno, a una sua futura trasformazione.

L'ultima, importante anticipazione sulla rumoreggiata chiusura del Live Gold viene offerta dalla pagina interna al sito ufficiale di Microsoft che delinea le prossime modifiche ai Termini di Servizio da rispettare se si possiede un account legato alla casa di Redmond.

Tra le tante modifiche previste dal colosso tecnologico americano, troviamo questo interessante paragrafo che descrive i cambiamenti che coinvolgeranno l'utenza Xbox: "Nella sezione Xbox e in tutti i Termini di Servizio, abbiamo aggiornato l'intestazione Xbox e modificato il termine Xbox Live per fare riferimento al Servizio Online Xbox e alle console Xbox, anziché a Xbox One e Xbox 360. Abbiamo aggiornato i 'Servizi Xbox' per includere il Servizio Online Xbox, i giochi Xbox Game Studios (inclusi i titoli dei Mojang Studios), le applicazioni, i servizi e i contenuti forniti da Microsoft".

La sezione sugli Aggiornamenti Imminenti dei Termini di Servizio di Microsoft specifica che tali modifiche dovrebbero diventare effettive nella giornata di giovedì 1 ottobre: sarà perciò quella la data prevista per la chiusura definitiva di Xbox Live Gold e la sua sostituzione con un "generico" Servizio Online Xbox? Nella speranza di ricevere un chiarimento da parte della casa di Redmond, vi ricordiamo che è stata finalmente annunciata la data di arrivo di Project xCloud su Xbox Game Pass Ultimate.