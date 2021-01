Xbox LIVE Gold, aumenta il prezzo dell'abbonamento negli USA?

Alcune foto (la cui origine è tutta da verificare) mostrano nuovi tagli di prezzo per le schede Xbox LIVE Gold vendute negli Stati Uniti, di fatto sei mesi di iscrizione costerebbero ora 59.99 dollari, ovvero il prezzo dell'abbonamento 12 mesi fino allo scorso anno, prima che Microsoft decidesse di rimuovere questa opzione.

Le nuove card non sono ancora in vendita e le foto provengono da alcuni commessi di grandi magazzini americani, la distribuzione in ogni caso sarebbe imminente e se così fosse Microsoft dovrà comunicare a breve i nuovi piani e l'aumento dei prezzi.

Ad oggi sei mesi di abbonamento Gold costano 39.99 dollari negli USA mentre tre mesi costano 24.99 dollari infine l'abbonamento mensile ha un prezzo di 9,99 dollari. La sottoscrizione annuale 12 mesi non è più disponibile dalla fine dello scorso anno, da notare come la redazione di VGC abbia contattato la casa di Redmond per ottenere un chiarimento in merito, al momento però nessuna risposta è arrivata.

Ovviamente non è detto che questo aumento di prezzo possa coinvolgere anche l'Europa, restiamo in attesa di conferme o smentite e di eventuali rimodulazioni anche per il nostro continente. Certo è che a queste condizioni l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate sembra essere più conveniente sulla lunga distanza.