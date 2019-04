Xbox Live Gold: Borderlands THC, WWE 2K19 e Dead By Daylight gratis nel weekend

Si preannuncia un weekend molto ricco per tutti gli abbonati ad Xbox Live Gold, che fino alle ore 09:00 di lunedì 7 aprile potranno giocare senza alcun costo aggiuntivo a ben tre differenti titoli.

Stiamo parlando, nello specifico, di Borderlands: Handsome Collection, Dead by Daylight e WWE 2K19, tre prodotti molto differenti tra loro che sapranno accontentare tutti i palati. La raccolta comprendente Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, tra l'altro, capita proprio a fagiolo, dal momento che si è appena aggiornata su Xbox One X dando il benvenuto ad un pacchetto texture in 4K (di ben 15 GB), che migliora sensibilmente la resa originaria. Quale miglior modo di prepararsi all'uscita di Borderlands 3?

Tutti e tre i titoli, per tutta la durata dei Free Play Days di Xbox Live, potranno inoltre essere acquistati a prezzo scontato. I progressi ottenuti durante il weekend di prova potranno essere importati senza alcun problema nelle versioni complete dei suddetti giochi. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che pochi giorni fa sono stati resi disponibili al download i primi due Games With Gold di aprile, ovvero The Technomancer e Star Wars Battlefront 2 (quello originale!).