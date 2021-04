Xbox Live Gold: Elder Scrolls Online, Hunt Showdown e Steel Rats gratis questo weekend

Non sapete a cosa giocare questo fine settimana? Problema risolto dal momento che su Xbox Store sono disponibili ben tre giochi gratis accessibile a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Tre i giochi protagonisti dei Free Play Days di Microsoft: Hunt Showdown, Steel Rats e The Elder Scrolls Online, i primi due saranno disponibili fino al 4 aprile mentre TESO sarà giocabile a costo zero fino al 13 aprile. In tutti i casi, i giochi non resteranno vostri per sempre e trascorse le date indicate dovranno essere acquistati se volete continuare a divertirvi.

Fortunatamente per tutto il fine settimana di Pasqua Hunt Showdown, Steel Rats e The Elder Scrolls Online sono in vendita a prezzo scontato su Xbox Store per gli abbonati Gold, in versione standard o in vari bundle (Collector's, Limited e Special Edition) con DLC ed espansioni incluse.

Nel frattempo proseguono gli sconto di primavera su Xbox Store con centinaia di giochi per Xbox One e Xbox Series X/S in offerta, in promozione anche l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a un euro per trenta giorni, un prezzo incredibile che vi permetterà di provare con mano tutti i benefici dell'abbonamento che include anche Xbox Live Gold e EA Play.