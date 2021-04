Xbox, basta Live Gold nei F2P: la lista dei giochi gratis da Fortnite a COD Warzone

Con l'avvenuta pubblicazione dell'update di aprile di Xbox One e Series X/S, Microsoft mantiene la parola data e fa cadere definitivamente l'obbligo di abbonamento a Xbox Live Gold per giocare i F2P sulle piattaforme della famiglia di console Xbox.

A partire da oggi, mercoledì 21 aprile 2021, chi possiede un sistema Xbox può accedere al vasto catalogo di videogiochi free-to-play senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. Per chi è già iscritto, logicamente, questa novità non comporterà alcuna modifica.

La lista delle esperienze multiplayer in cui potersi immergere su Xbox One e Series X/S senza dover iscriversi a Xbox Live Gold è particolarmente ampia e comprende oltre 50 giochi. Tra questi, citiamo il modulo Battaglia Reale di Fortnite Capitolo 2, Call of Duty Warzone, Rocket League, Warframe, Apex Legends, Roblox, Destiny 2, World of Warships Legends e Warface. Eccovi allora la lista completa dei giochi free-to-play appena "liberati" dall'obbligo di abbonamento a Xbox Live Gold:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Contestualmente all'annuncio della fine dell'obbligo di sottoscrizione al Live Gold per fruire i titoli F2P su sistemi Xbox, Microsoft comunica che segnalerà su Xbox Store questa importante notizia e aggiornerà la lista dei giochi free-to-play accessibili senza alcun abbonamento tenendo conto delle nuove uscite.