Xbox Live Gold e Game Pass: Microsoft pensa ad una fusione definitiva?

Sony ha annunciato la fusione di PlayStation Plus e PlayStation Now attiva da giugno 2022 con nuovi profili di abbonamento, lo stesso potrebbe fare Microsoft con Xbox Live Gold e Game Pass, stando a quanto riportato dal giornalista Brad Sams. Proviamo a fare chiarezza.

Come sappiamo attualmente è possibile sottoscrivere l'abbonamento Xbox LIVE Gold singolarmente (a partire da 6.99 euro al mese) oppure insieme a Game Pass con il profilo Game Pass Ultimate al prezzo di 12.99 euro al mese, sembra però che Microsoft stia pensando ad una possibile revisione degli abbonamenti.

Brad Sams fa sapere di "aver sentito" della volontà di unire i due servizi definitivamente, il nuovo abbonamento diventerà quindi l'unica opzione disponibile per accedere a Game Pass e Xbox Live Gold al prezzo di 15 dollari al mese. In realtà il giornalista non è stato troppo chiaro sulla questione e non sa se Microsoft voglia eliminare definitivamente la possibilità di iscriversi separatamente ai due servizi, o magari se stia pensando solamente ad un aumento di prezzo dell'abbonamento mensile a Game Pass Ultimate.

Da anni si parla di un possibile rinnovo per Xbox Live Gold, l'attuale abbonamento fatica a trovare una sua collocazione, con Xbox Game Pass Ultimate sempre più al centro delle strategie della casa di Redmond.