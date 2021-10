Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: ben 3 titoli giocabili gratis nel weekend

Torna anche questo fine settimana l'iniziativa Free Play Days, che permette a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold (e di conseguenza anche agli iscritti a Game Pass Ultimate) di giocare gratis ad una selezione di giochi per le console della famiglia Xbox.

Questo fine settimana sono ben tre i titoli giocabili gratis su Xbox One e Xbox Series X|S, ossia Halo: The Master Chief Collection (che al suo interno include ben cinque episodi della serie), Borderlands 3 e DiRT 5. Il weekend gratuito per gli abbonati è già cominciato e proseguirà fino alle 08:59 di lunedì 18 ottobre: ciò significa che avete più di quattro giorni di tempo per provarli in maniera estensiva e decidere se procedere all'acquisto, approfittando dei lauti sconti applicati per l'occasione.

Halo: The Master Chief Collection è infatti offerto a 19,99 euro (anziché 39,99 euro), mentre Borderlands 3 a 23,09 euro (invece di 69,99 euro) e DiRT 5 a 20,99 euro (al posto di 69,99 euro). Una volta effettuato l'acquisto, potrete importare tutti i salvataggi, i progressi e gli achievement conseguiti durante il weekend di prova gratuita.

Per dovere di completezza, segnaliamo che Halo: The Master Chief Collection e DiRT 5 sono già inclusi nel catalogo di Xbox Game pass per PC e console.